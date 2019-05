Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Einbruch in Friseursalon

Ankum (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in einen Friseursalon an der Alfon-Schulte-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten in der Folge die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob sie dabei fündig wurden, steht noch nicht abschließend fest. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Verbindugn stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

