Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen-Thiene: Kurve geschnitten und geflüchtet

Alfhausen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Ueffelner Straße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines grauen Hyundai. Der Wagen, möglicherweise das Modell "Getz", war gegen 16.35 Uhr in Richtung Ueffeln unterwegs, schnitt dabei eine Kurve und veranlasste so einen entgegenkommenden Autofahrer zum Ausweichen. Der 20-jährige Mann aus Alfhausen verlor in der Folge die Kontrolle über seinen schwarzen Nissan Micra, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Der Heranwachsende zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher hielt nach dem Vorfall aber nicht an und setzte seine Fahrt fort. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bersenbrück auf. Telefon: 05439-9690.

