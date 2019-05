Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Lkw-Fahrer beschädigt Zaun und flüchtet

Bersenbrück (ots)

In der Hermann-Kemper-Straße ereignete sich zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (07.30 Uhr) eine Unfallflucht. Ein unbekannter Lkw-Fahrer rangierte auf dem Parkstreifen vor einem Firmengelände, touchierte dabei einen Metallmattenzaun und beschädigte mehrere Elemente und einen Pfeiler. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit seinem weißen Fahrzeug, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei in Bersenbrück ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05439/9690 entgegen.

