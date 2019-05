Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht in der Weidenstraße

Georgsmarienhütte (ots)

Am Montag beging ein unbekannter Verkehrsteilnehmer Unfallflucht. Der-oder diejenige beschädigte zwischen 7 Uhr und 17 Uhr einen in Höhe des Hauses Nr. 33 abgestellten roten Audi A1 im Frontbereich und fuhr danach einfach weiter. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

