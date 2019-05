Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde - Einbrecher festgenommen

Gehrde (ots)

Zwei 29 und 40 Jahre alte Männer brachen am frühen Montagmorgen in einen Maler- und Lackiererbetrieb am Roggenkamp ein. Die beiden Täter hebelten an einer Werkhalle ein Seitenfenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Zeugen machten gegen 02.10 Uhr verdächtige Beobachtungen und alarmierten die Polizei. Als die Beamten wenige Minuten später an dem Betrieb eintrafen, hatten die Einbrecher ihre Beute bereits zum Abtransport bereitgelegt. Die beiden überraschten Männer versteckten sich vergeblich auf dem Gelände. Die Polizisten entdeckten die Einbrecher und nahmen sie fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ das Amtsgericht Bersenbrück am Dienstag Haftbefehle. Die beiden 29 und 40 Jahre alten Täter befinden sich nun bis zur Hauptverhandlung in Haft.

