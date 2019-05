Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Schwerer Unfall auf der Holdorfer Chaussee

Badbergen (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich gegen 18.30 Uhr ein schwerer Unfall auf der L75, bei dem ein 48-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5500 Euro geschätzt, die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein 23-Jähriger war mit seinem Skoda Fabia in Richtung Holdorf unterwegs. In Höhe einer Gaststätte wollte er nach links in die Straße Wulferings Damm abbiegen und übersah dabei den 48-Jährigen, der mit einem Motocross-Bike in Richtung Badbergen unterwegs war. Durch die Kollision wurde der 48-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

