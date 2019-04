Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Polizei verhindert Brand

Melle (ots)

Alarmauslösung in den frühen Morgenstunden des Dienstags in der Industriestraße. Gegen 04.11 Uhr wurde die Polizei über die Alarmauslösung informiert und fuhr mit zwei Streifenwagen zum Gelände einer Gartengerätefirma. Die Beamten stellten fest, dass es am Tresen im Gebäude brannte. Kurzentschlossen schlugen die Polizisten die Scheibe zum Verkaufsraum ein und löschten das Feuer mit Feuerlöschern. Der Brand war im Akku eines Laubbläsers entstanden, der nicht an einem Ladegerät angeschlossen war. Die Brandursache ist unklar. Der Sachschaden blieb gering.

