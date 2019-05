Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbruch in Bäckerei

Bramsche (ots)

In der Heywinkelstraße verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zum 1. Mai (zwischen 01.05 Uhr und 01.20 Uhr) Zutritt zu den Räumen einer Bäckerei. Dazu hebelten sie ein Fenster auf, stiegen ein und hebelten weitere Türen auf. Offensichtlich wurden sie durch die ausgelöste Alarmanlage vertrieben, so dass sie keine Beute machen konnten. Hinweise zu Tat und Tätern bitte an die Polizei in Bramsche , 05461 915300.

