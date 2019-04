Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Einbrecher unterwegs

Quakenbrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag waren in der Niedersachsenstraße und in der Artlandstraße Einbrecher unterwegs. Von dem Gelände einer Gartenbaufirma an der Niedersachsenstraße entwendete die unbekannten Täter hochwertige Hand- und Baugeräte von einem Anhänger. In der Artlandstraße brachen die Täter einen Container auf und stahlen einen Baustrahler und einen Werkzeugkasten. Hinweise zu den Diebstählen bitte an die Polizei in Quakenbrück unter 05431 90330.

