Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Sachbeschädigungen auf Schulgelände

Bad Rothenfelde (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Grundschule an der Frankfurter Straße randaliert und Sachbeschädigungen begangen. Die Täter beschädigten mutwillig den Putz der Sporthallenfassade und steckten ein Kletterseil an einem Spielgerät in Brand. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise in der Sache bitte an die Polizeistation Dissen. Telefon: 05421-921390.

