Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Kennzeichendiebstahl erfolgreich - Pkw Diebstahl gescheitert

Georgsmarienhütte (ots)

In der Raiffeisenstraße stahlen Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Kennzeichen eines grauen Opel Corsa. Mit den Kennzeichen begaben sich die Diebe in die Straße Beekebreite, wo sie sich zwischen 23.20 und 06.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Autoteilehändlers verschafften. Die gestohlenen Kennzeichen montierten sie dort an einen schwarzen Audi RS4 Avant, brachen das Auto auf und versuchten den Mittelklassewagen zu starten. Als dies nicht gelang, flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

