Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hoher Sachschaden bei Unfallflucht auf der Tannenburgstraße

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 16.10 Uhr auf der Tannenburgstraße (Höhe Hausnr. 116) ein Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und der Unfallverursacher sich nicht um den entstandenen Schaden kümmerte, sondern davonfuhr. Ein Opel Corsa fuhr auf der Tannenburgstraße stadteinwärts, als plötzlich ein unbekanntes Fahrzeug aus dem Gegenverkehr in seine Fahrspur geriet und ihm entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremste er ab und steuerte in einen geparkten Daimler Benz. Der Unfallverursacher flüchtete stadtauswärts, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 0541 327 2315 entgegen.

