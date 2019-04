Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schwarzer BMW gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Halternstraße stahlen unbekannte Täter am Sonntag einen schwarzen BMW 320d Touring. Der Eigentümer hatte den Kombi gegen 01 Uhr verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. In der Zeit bis 14.17 Uhr machten sich die Diebe an dem Auto zu schaffen und nahmen es mit. Möglicherweise nutzen der oder die Täter den schwarzen Pkw noch mit den Originalkennzeichen OS-VA 72. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des BMW geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2115 zu melden.

