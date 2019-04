Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Daimler angefahren und beschädigt

Belm (ots)

Ein Unbekannter, der vermutlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, stieß am Donnerstag in der Industriestraße gegen einen grauen Daimler. Das Auto stand zwischen 07.10 und 16.30 Uhr in Höhe einer Autowerkstatt, als es im Bereich der Heckklappe beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Belm, Telefon 05406/807790.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell