Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - "Parkplatzrempler" - Zeugen gesucht

Bad Laer (ots)

Bei einer Unfallflucht in der Kesselstraße wurde zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend ein schwarzer Renault Twingo beschädigt. Die Fahrerin des Kleinwagens stellte ihr Auto gegen 09.30 Uhr (Dienstag) auf dem Parkplatz neben dem Heimatmuseum ab. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein Unbekannter in der Zeit bis Mittwoch, 18.30 Uhr, gegen den Renault und beschädigte das Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Bad Laer bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich unter der Rufnummer 05424/8831 zu melden.

