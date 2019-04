Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Handwerker aufgepasst! - Firmenfahrzeuge werden in Stadt und Landkreis aufgebrochen

Stadt und Landkreis Osnabrück (ots)

Der Polizei Osnabrück wurden vermehrt Aufbrüche von Firmenfahrzeugen im Stadtgebiet angezeigt. Eine Vielzahl der Handwerker-Fahrzeuge war in "normalen" Wohnsiedlungen abgestellt und wurde von den unbekannten Tätern zwischen 22 Uhr und 6 Uhr aufgebrochen. Dazu nutzten die Täter eine Metallschere, um die Tür der Beifahrerseite aufzuschneiden und dann hochwertige Werkzeuge zu stehlen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit größeren Autos in den Wohngebieten unterwegs sind und nach Monteurs-Fahrzeugen Ausschau halten. Diese werden in der Regel erst in den frühen Abendstunden in den Wohngebieten abgestellt und am frühen Morgen wieder genutzt. Die Polizisten bitten die Anwohner um erhöhte Aufmerksamkeit und um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen. Anrufe werden unter der Notrufnummer, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell