Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mountainbike aus Keller gestohlen (ACHTUNG: Mit Bild!)

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

In der Straße Am Kirchenkamp verschafften sich Unbekannte am Dienstagabend Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Aus dem Keller entwendeten der oder die Täter zwischen 19 und 21 Uhr ein auffälliges 27-Zoll-Mountainbike der Marke Haibike, Modell Freed. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des abgebildeten Fahrrades geben können, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell