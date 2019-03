Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage - Stallgebäude in Brand geraten

Voltlage (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße Mühlenort, geriet am Montagmittag (12.30 Uhr) aus bislang ungeklärter Ursache ein leerstehendes Stallgebäude in Brand. Nach ersten Ermittlungen wurde in dem Gebäude eine Flüssiggasheizung betrieben, als das Feuer ausbrach. Die Feuerwehren Voltlage, Neuenkirchen, Ankum und Fürstenau waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz und forderten zwischenzeitlich weitere Unterstützung an, um die Flammen zu bekämpfen. Das Gebäude brannte dennoch bis auf die Grundmauern nieder. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 150.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

