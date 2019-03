Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Pkw gerät nach Ausweichmanöver in Straßengraben

Fürstenau (ots)

Am Dienstagmitttag, gegen 12.00 Uhr, befuhr eine 44-Jährige aus Neuenkirchen b.Bramsche mit ihrem Ford Focus den Ankumer Damm in Richtung Voltlage. In Höhe Westeroden und des dortigen Wasserwerks kam ihr in einer für sie verlaufenden Linkskurve ein silberner Pkw, der sich deutlich auf ihrer Fahrspur befand, entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte sie ihr Auto auf den rechten Seitenstreifen, geriet dabei ins Schleudern und rutschte in die dortige Böschung. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Ankum fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Fahrzeug der 44-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Fürstenau unter der Telefonnummer 05901-95950 entgegen.

