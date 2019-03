Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Frau bei Unfall schwer verletzt

Bohmte (ots)

Am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der Mindener Straße ein Unfall, bei dem eine 41-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Frau befuhr die B65 von Leckermühle kommend in Richtung Bad Essen. In einer leichten Linkskurve kam sie aus nicht bekannter Ursache mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Grünstreifen der Gegenfahrbahn zum Liegen. Die Fahrerin wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Bergung gesperrt.

