Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zigarettenautomaten aufgehebelt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden in der Bremer Straße und in der Schwanenburgstraße je ein Zigarettenautomat aufgehebelt. Unbekannte Täter entnahmen die Tabakwaren und das in den Automaten vorhandene Bargeld. Hinweise zu den Aufbrüchen bitte an die Polizei, 0541 327 2115.

