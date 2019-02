Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher erbeuteten teure Werkzeuge

Osnabrück (ots)

Unbekannte stiegen in der Nacht zu Dienstag in ein Fachgeschäft für Werkzeuge an der Hannoverschen Straße ein. Die Täter warfen mit einem Gullideckel eine Scheibe des in Höhe der Peiner Straße gelegenen Gebäudes und verschafften sich so Zugang in den Verkaufsraum. Von dort nahmen die Einbrecher schnell diverse teuere Werkzeuge und Maschinen der Marke Hilti an sich und flüchteten. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück. Telefon: 0541/327-3203.

