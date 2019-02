Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Schwerer Unfall auf dem Power Weg

Belm (ots)

Drei verletzte Personen und zwei total beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf dem Power Weg ereignete. Der 41-jährige Fahrer eines VW Passat war gegen 19 Uhr in Richtung Osnabrück unterwegs, überholte in einem Kurvenbereich ein anderes Auto und stieß in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta zusammen. Der Unfallverursacher und dessen 43 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht, die 18-jährige Fordfahrerin schwer verletzt. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Power Weg musste im Bereich der Unfallstelle bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt werden.

