Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Einbruch bei Bullermeck

Rieste (ots)

In der Barlager Straße drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in die Räume des Bullermeck ein, durchsuchten Räume und Schränke und entwendeten Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439 9690 entgegen.

