Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Pkw-Seitenscheibe eingeschlagen

Melle (ots)

Unbekannte machten sich am Montagnachmittag an einem orangefarbenen BMW X1 zu schaffen, der in der Düingdorfer Straße im Bereich des Ehrenmals parkte. In der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere des SUV. Ob sie etwas aus dem Auto mitnahmen, ist noch nicht bekannt. Im Zusammenhang mit der Tat beobachtete ein Zeuge zwei Verdächtige. Sie waren ca. 13 und 14 Jahre alt und mit Fahrrädern unterwegs. Der etwa 14-Jährige wurde als 1,60 m groß beschrieben und hatte eine kräftige Statur. Er war dunkel gekleidet und trug ein schwarzes Basecap. Sein ca. 13-jähriger Begleiter war etwas kleiner, hatte eine schlanke Statur und trug eine sog. "Tarnhose". Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/920600.

