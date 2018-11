POL-OS: Georgsmarienhütte-Holzhausen: Diebstahl eines E-Bikes

Georgsmarienhütte (ots) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch-und Donnerstagvormittag an der Sutthauser Straße ein E-Bike gestohlen. Die Täter schlichen sich auf das unweit eines chinesischen Restaurants gelegene Grundstück, öffneten eine Garage und nahmen das darin abgestellte silberfarbene Damenfahrrad "Kalkhoff Agattu XXL" mit. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

