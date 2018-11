POL-OS: Bramsche-Hesepe: Unbekannter griff Frau an

Osnabrück (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend an der Ecke Hauptstraße/Ostlandstraße ereignete. Eine 39-jährige Frau stand gegen 20 Uhr an der dortigen Bushaltestelle, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann angesprochen und in der Folge umklammert wurde. Als sich die Frau wehrte, ließ der Täter von ihr ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Angreifer war etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 170cm groß, schlank und hatte kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit war der Mann mit Jeanshose und Stoffjacke sportlich adrett gekleidet. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und insbesondere nach einem jungen Mann mit schwarzer Hautfarbe, der dem Opfer noch seine Hilfe angeboten hatte. Hinweise nimmt die Polizei in Osnabrück unter der Telefonnummer 0541-3273103 oder 0541-3272115 entgegen.

