POL-OS: Bramsche - Auffälliges Mountainbike gestohlen

Bramsche (ots) - In der Münsterstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag ein hochwertiges Mountainbike. Der Eigentümer des mattschwarzen Rades hatte dieses gegen 22.30 Uhr (Freitag) im Bereich der Kreuzung Meyerhofstraße verschlossen abgestellt. In der Zeit bis 02 Uhr (Samstag) machten sich unbekannte Täter an dem Schloss zu schaffen und nahmen das Fahrrad mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Eigenbau mit goldfarbenen Speichen, roten Seilzügen und blaufarbenen Griffstopfen. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades erbittet die Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

