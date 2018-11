POL-OS: Osnabrück - Ford Fiesta auf Parkplatz angefahren und beschädigt

Osnabrück (ots) - Auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Hannoverschen Straße ereignete sich am Samstagabend eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines grauen Ford Fiesta stellte ihr Auto gegen 19.15 Uhr unbeschädigt dort ab. In der Zeit bis 20 Uhr stieß ein Unbekannter gegen den Pkw und verursachte am Fahrzeugheck einen Schaden von ca. 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

