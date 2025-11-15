PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 15.11.2025

Leer (ots)

++Körperverletzung -Zeugensuche-++Laubbläser entwendet -Zeugensuche-++Einbruch in Bäckerei -Zeugensuche-++

Leer - Körperverletzung --Zeugensuche-

Gegen 17:30 Uhr des Freitages kam es auf dem Parkplatz hinter dem Bekleidungsgeschäft KIK an der Georgstraße zu einer Körperverletzung. Das 16-jährige Opfer aus Emden konnte bei der Aufnahme des Sachverhaltes auf der Wache in Leer berichten, dass mehrere ihm unbekannte Personen an der o.g. Örtlichkeit auf ihn eingeschlagen hätten. Das Opfer hatte eine Gesichtsverletzung, bedurfte aber keiner weiteren ärztlichen Behandlung. Das Opfer konnte die Täter kaum beschreiben. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Weener - Laubbläser entwendet --Zeugensuche-

Ein bisher unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Mühlenstraße einen Laubbläser der Marke Bosch entwendet. Der Eigentümer/Benutzer hatte diesen für eine kurze Pause in der Einfahrt abgelegt und unbeaufsichtigt gelassen. Zeugen der Tat oder Personen, die zum Verbleib des Laubbläsers Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Weener.

Ostrhauderfehn - Einbruch in Bäckerei --Zeugensuche--

In den Nachtstunden von Freitag auf Samstag sind bisher unbekannte Täter in die Bäckerei der Fa. Hoppmann an der Hauptstraße eingedrungen und haben Bargeld und Spardosen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Leer.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. Dienstschichtleiter PHK Penning
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

