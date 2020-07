POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am 26.07.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am 26.07.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Versuchter Diebstahl ++ Waffen und Betäubungsmittel sichergestellt ++

Emden - Versuchter Diebstahl

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, gegen 02:18 Uhr, wurden zwei unbekannte Täter durch einen Passanten im Bereich einer Baustelle in der Jungfernbrückstraße gesichtet. Diese wurde angesprochen und entfernten sich anschließend. Kurz darauf konnten zwei offene Baucontainer festgestellt werden, die durch die beiden Täter geöffnet worden waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Emden - Waffen und Betäubungsmittel sichergestellt

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, gegen 01:39 Uhr, wurden nach einem Hinweis von Passanten ein 19-jähriger und ein 23-jähriger Emder in der Auricher Straße kontrolliert. Im Vorfeld waren mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gemeldet worden. Bei der Kontrolle konnten neben der Schreckschusswaffe und dazugehöriger Munition auch eine geringe Menge an Betäubungsmittel und zwei Messer gefunden werden. Gegen die beiden Emder wurden die dementsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.

