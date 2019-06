Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++Tür aufgehebelt++Falsche Polizeibeamte++Körperverletzung++ Sachbeschädigung++Versuchter Einbruch++Rauschmittelfahrten++

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Tür aufgehebelt Westoverledingen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 07:30 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür eines Frisörgeschäftes in der Papenburger Straße auf und verschaffte sich auf diese Weise Zutritt. Im Geschäft wurde daraufhin u.a. eine Trinkgelddose aufgefunden und gestohlen. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer (Stadtgebiet) - Falsche Polizeibeamte Leer (Stadtgebiet) - Am gestrigen Tage kam es wieder zu mehreren Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Hierbei wurden erneut vornehmlich ältere Bürgerinnen und Bürger angerufen und ihnen wurde vorgegaukelt, dass Diebe festgenommen worden sind, die angeblich auch die Adresse der Angerufenen bei sich tragen würden. Im weiteren Verlauf versuchen die Täter dann Angaben zum vorhandenen Vermögen zu erhalten. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen ge-nau richtig und beendeten die Gespräche. Es kam zu keinem Schaden. Die Polizei warnt weiterhin ausdrücklich davor, Angaben zu Wertsachen am Telefon zu machen. Im Zweifel rufen Sie bitte die richtige Polizei (ggf. über 110) an.

Emden - Körperverletzung Emden - Am Freitag, 07.06.2019, 16.00 Uhr, besuchte eine 34-jährige Frau einen 61-jährigen Mann. Beide tranken dabei Alkohol. Plötzlich schlug der Mann die Frau und warf ihr Handy auf den Boden. Die Frau wurde leicht verletzt, das Handy beschädigt, der Mann angezeigt.

Emden - Sachbeschädigung durch Graffiti -ZEUGEN gesucht!- Emden - Unbekannter Täter besprühte in der Zeit von Donnerstag, 18:30 Uhr, bis Freitag, 08:00 Uhr, in der Theodor-Storm-Straße die Gebäuderückseite und dortigen Garagen einer Bildungsstätte mit beleidigenden Worten. Schadenshöhe: ca. 800 EUR

Emden - Versuchter Einbruchdiebstahl in Gartenlaube -ZEUGEN gesucht!- Emden - In der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Freitag, 15.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter nach Zerstören eines Fensters in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereins an der Bolardusstraße. Dort durchwühlten sie Schränke und verließen die Laube anschließend ohne Diebesgut. Schadenshöhe: ca. 150 EUR

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Leer - Am Freitagmorgen wurde ein 35-jähriger Mann aus Leer gegen 08:00 Uhr in der Nüttermoorer Straße als Fahrer eines Motorrollers kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Leer - Trunkenheitsfahrt Leer - Am frühen Samstagmorgen wurde eine 22-jährige Emderin als Fahrerin eines VW Polo in der Heisfelder Straße kontrolliert. Hierbei wurde bei der Fahranfängerin ein Atemalkoholwert in Höhe von 0,38 Promille festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christian Groeneveld

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491/97690-212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell