POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.04.2019

++ Verkehrsunfall infolge Alkohol ++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Heckenbrand ++ Fahrraddieb gestellt! - Ladendiebstahl aufgeklärt! ++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall infolge Alkohol

Rhauderfehn - Zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung wurde die Polizei am gestrigen Abend gegen 22:15 Uhr in der Osterhörner Straße gerufen. Ein 20-jähriger aus Ostrhauderfehn befuhr, besetzt mit drei weiteren Insassen im Alter zwischen 17 bis 19 Jahren aus der Gemeinde Rhauderfehn, die Osterhörner Straße in Richtung Ortskern Rhaude. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Ostrhauderfehner die Kontrolle über seinen VW Golf und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er eine Wallhecke und einen Baum. Der Pkw überschlug sich und kam kopfüber auf der Fahrbahn zum Stehen. Alle Insassen konnten sich, zum Teil schwer verletzt, selbstständig aus dem Golf befreien. Zur medizinischen Versorgung wurden alle Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Beamten fanden während der Unfallaufnahme bei dem Fahrer in einem Rucksack eine geringe Menge Betäubungsmittel, die im Anschluss sichergestellt wurde. Weiterhin stellten sie bei dem 20-jährigen Fahrer Atemalkohol fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte einen Promillewert von 1,26. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst, bei der auch überprüft wird, ob der Ostrhauderfehner unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln den Unfall verursacht hat. Des Weiteren wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt. Gegen den Ostrhauderfehner wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Emden - Schwerer Verkehrsunfall

Emden - Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin kam es am gestrigen Abend zwischen 17:00 und 18:00 Uhr in der Auricher Straße in Höhe des dortigen Netto-Markendiscounters. Ein Ehepaar beabsichtigte die vor dem Netto-Markt befindliche Ampelkreuzung mit ihren Fahrrädern schiebend zu überqueren. Als sich die Lichtzeichenanlage für Fuß-und Radfahrer auf grün schaltete und ein Pkw auf dem rechten Fahrstreifen vor der Lichtzeichenanlage hielt, lief die 69-jährige aus Emden mit ihrem Fahrrad vor. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah eine 81-jährige aus Emden mit ihrem Daimler die für sie auf rot geschaltete Lichtzeichenanlage und überquerte auf dem linken Fahrstreifen die Ampelkreuzung in Richtung Aurich. Dabei touchierte sie das Vorderrad der 69-jährigen Emderin, die infolgedessen stürzte und eine Fraktur erlitt. Die Fahrzeugführerin des Daimlers hatte diese Kollision nicht bemerkt und setzte ihre Fahrt fort. Aus diesem Grund werden Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang machen können, um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Heckenbrand

Emden - In der heutigen Nacht gegen 01:25 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Heckenbrand in der Twixlumer Straße/ Ecke Ringgang aus. Durch den Brand wurde ein in der Einfahrt stehender Papiermüllbehälter und eine einige Meter entfernte Hecke sowie ein Stromkasten beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen scheinen die Hecke und der Papiermüllbehälter unabhängig voneinander Feuer gefangen zu haben. Aus diesem Grund wird derzeit wegen Brandstiftung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Beobachtungen zu diesem Brand gemacht haben könnten, um Kontaktaufnahme mit der Polizei.

Moormerland - Fahrraddieb gestellt! - Ladendiebstahl aufgeklärt!

Moormerland - Gleich zwei Straftaten konnten am letzten Samstag gegen 19:00 Uhr durch die Polizei aufgeklärt werden. Durch die Fahrradeigentümerin selbst wurde der Polizei mitgeteilt, dass soeben ihr Fahrrad von einer Auffahrt in der Hauptstraße entwendet wurde. Die Fahrraddiebin konnte letztendlich in der Ulthuser Straße angetroffen werden und gestand bereits vor Ort den Diebstahl. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden bei der 26-jährigen aus Steinhagen mehrere hochwertige Parfums und Tabakbeutel aufgefunden. Da die Eigentumsverhältnisse an dem Kontrollort nicht abschließend geklärt werden konnten, wurden sowohl das Fahrrad als auch die Parfums und Tabakbeutel sichergestellt. Zum späteren Zeitpunkt konnte festgestellt werden, dass die Parfums aus einem Drogeriemarkt in Moormerland entwendet wurden. Die 26-jährige muss sich nunmehr wegen Fahrrad- und Ladendiebstahl verantworten.

