POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 16.04.2019

Emden - Zeugin nach Körperverletzung gesucht

Emden - Am 22.03.2019, 13:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Real-Marktes in der Fritz-Reuter-Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ursächlich war, dass einer der Männer in illegaler Weise Hausmüll in einem Altkleidercontainer entsorgte. Dieser Mann setzte sich schließlich in sein Fahrzeug und fuhr auf den anderen Mann zu, sodass der Angefahrene eine leichte Verletzung erlitt. Eine Frau hatte die Situation beobachtet und sich bei dem Opfer als Zeugin bekannt. Da der Polizei die Personaldaten der Zeugin nicht vorliegen, wird diese um Kontaktaufnahme gebeten.

Weener - Erdrakete entwendet

Weener - Im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag und heute Morgen entwendete ein unbekannter Täter eine sogenannte Erdrakete aus einem Container, der sich in einem Neubaugebiet in der Straße Gasthuslohne befindet. Der Wert des Spezialwerkzeugs, welches zur Verlegung von unterirdischen Leitungen verwendet wird, liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - In Baumarkt eingestiegen

Leer - Im Zeitraum zwischen Sonntagmorgen, 03:20 Uhr, und Montagmorgen, 08:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Baumarktes in der Ringstraße ein. Nachdem der Versuch, durch Gewalteinwirkung die Eingangsschiebetür zu öffnen, misslungen war, stieg der Täter durch ein Seitenfenster in den Baumarkt ein. Der Unbekannte hatte die Verglasung des Fensters aus der Halterung gelöst. Ob der Täter Wertgegenstände erbeutet hat, wird derzeit ermittelt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Elektroartikel entwendet

Emden - Im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Montagmorgen verschaffte sich ein unbekannter Täter durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses in der Neutorstraße. Aus dem Raum entwendete der Unbekannte diverse Elektroartikel. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Brand einer Thujahecke

Emden - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden gestern Nachmittag gegen 16:50 Uhr zum Brand einer Thujahecke in die Straße Leysand gerufen. Versuche der betroffenen Anwohnerin, die auf etwa 15 Metern Länge in Brand geratene Hecke mit einem Gartenschlauch zu löschen, schlugen fehl. Schließlich gelang es der Feuerwehr, den Brand zu bekämpfen. Personen wurden bei diesem Vorfall nicht verletzt. Allerdings war das Feuer auf eine Gartenlaube, die auf einem angrenzenden Grundstück liegt, übergegriffen, sodass an dieser Sachschaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Moormerland/ A 31 - Verkehrsunfall

Moormerland/ A31 - Keine verletzten Personen, dafür aber reichlich Sachschaden gab es gestern Morgen gegen kurz nach 05:00 Uhr auf der A 31 zwischen der Anschlussstelle Veenhusen und dem Autobahndreieck Leer in Fahrtrichtung Bottrop. Ein 58-jähriger Opelfahrer aus Österreich befuhr hinter einem 49-jährigen LKW-Fahrer aus der Krummhörn den rechten Fahrstreifen. Der Österreicher scherte mit seinem Fahrzeug auf den Überholfahrstreifen aus, um den Vorrausfahrenden zu überholen. Dabei übersah er den in gleicher Höhe auf dem Überhofahrstreifen befindlichen BMW, mit dem ein 22-Jähriger aus Ihlow unterwegs war. Der Opel und der BMW kollidierten seitlich miteinander. Der Opel schleuderte zurück auf den Hauptfahrsteifen, prallte gegen die Außenschutzplanke und fuhr schließlich auf das Heck des LKW. Die beteiligten Fahrzeuge kamen erheblich beschädigt auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es in diesem Zusammenhang nicht.

