POL-LER: Pressemitteilung vom 09.09.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Einbrüche ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall ++

Einbrüche

Ostrhauderfehn - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, die Tür einer Heizungsfirma im Gewerbegebiet in Ostrhauderfehn zu öffnen. Dieses missglückte, so dass sie im Anschluss gewaltsam ein Fenster geöffnet haben und so in das Gebäudeinnere gelangt sind. Über die Höhe des Diebesgutes können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Emden - In der Zeit von Samstag, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 02:50 Uhr, haben sich unbekannte Personen Zutritt zu einem Supermarkt in der Petkumer Str. verschafft, indem sie die Scheibe eines Toilettenfensters mittels eines Pflastersteines eingeworfen haben. Im Anschluss waren sie im Gebäude, haben jedoch nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Gegenstände entwendet. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Am Samstag haben die Beamten um kurz nach 03 Uhr einen Daimler-Benz in der Heisfelder Str. überprüft. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der 40-jährige aus Wiesmoor stammende Fahrer keinen gültigen Führerschein mehr hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Eine Strafanzeige gefertigt.

Verkehrsunfall

Moormerland - Am Sonntag ist es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Oldersum gekommen. Ein 26-jähriger aus Emden befuhr die Auricher Landstr. in Richtung Riepe und kam mit seinem Audi in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er flog mit seinem Pkw über einen Graben, riss ein Schild und einen Zaun um und kam dann zum Stehen. Eine männliche und eine weibliche Person flüchteten nach Zeugenangaben zu Fuß von der Unfallstelle. In der Nähe der Petkumer Mühle konnte dann der Fahrer angetroffen werden. Er ist mit weiteren Personen unterwegs gewesen und hat sich von der Unfallstelle entfernt, da er einen Alkoholgehalt von 1,02 Promille in der Atemluft hatte. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Ermittlungen aufgenommen. Die erlittenen Verletzungen erwiesen sich als nicht so dramatisch. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Der Pkw musste geborgen und abgeschleppt werden.

