POL-EL: Ringe - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Börger (ots) - Bislang unbekannte Personen verschafften sich zwischen dem 10. Juli 18.30 Uhr und 11. Juli 7.15 Uhr gewaltsam Zugang zu einem an der Erikastraße abgestellten Mercedes A-Klasse. Anschließend wurden daraus diverse Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

