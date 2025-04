Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch (Korrektur Ort)

Nordhorn (ots)

Am Samstag gegen 7.35 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung in der Brunnenstraße in Nordhorn einzubrechen. Als der Bewohner dies bemerkte und auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden an den Rollläden der Balkontür in Höhe von etwa 500 Euro.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell