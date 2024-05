Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 13. Mai kam es an der Straße Sandberg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer gegen 7.10 Uhr die Straße. Dabei fuhr er sehr nah an einen entgegenkommenden Radfahrer heran. Dieser bremste daraufhin ab und kam zu Fall. Der Fahrer des vermutlich gelben Porsche setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

