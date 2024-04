Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Zeugen nach diverse Betrugsstraftaten gesucht (Mit Tonaufnahmen)

Landkreis (ots)

Zwischen April und Mai 2023 kam es zu diversen Betrugsstraftaten über ein Kleinanzeigenportal. Ein mutmaßlich männlicher Täter bot dabei verschiedenste Waren über das Portal an. Nach der Überweisung des Kaufpreises für die Ware durch die Interessenten und späteren Opfer brach die Kommunikation zu dem vermeintlichen Verkäufer ab und der Erhalt der Ware blieb aus. Der Täter kommunizierte mit den Geschädigten über die Chatfunktion des Portals und auch über WhatsApp. Die Geschädigten stammen dabei aus ganz Deutschland. In einem Fall verschickte der mutmaßliche Täter eine Sprachnachricht(siehe Anhang) an ein späteres Opfer. Wer aufgrund der Sprachnachricht Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 oder per Mail an poststelle@pk-nordhorn.polizei.niedersachsen.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell