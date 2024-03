POL-EL: Lingen - Reifen abmontiert und entwendet - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Im Ortsteil Hestrup ist es in der vergangenen Woche zu einer illegalen Müllentsorgung von etwa 25 Autoreifen gekommen. Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 12. und 13. März an der Straße "Kronemeyerschen Weg" in Hestrup die Autoreifen verschiedenster Modelle und Größen in einem dortigen Graben entladen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. ...

