POL-EL: Meppen - Einbruch in Supermarkt

Haren (ots) - In der Zeit von Samstag, 12 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr kam es in der Straße Neulande zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Tanks von vier abgestellten Lkw und entwendeten insgesamt knapp 2000 Liter Diesel. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

