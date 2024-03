POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lünne (ots) - In der Zeit von Montag, 18 Uhr bis Freitag, 16 Uhr kam es in der Jägerstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Da das Haus leerstehend ist, verließen die Täter das Gebäude ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden. Rückfragen ...

