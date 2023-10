POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Werlte (ots) - Am 12. Oktober zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr wurde ein in der Unfriedstraße auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes abgestellter weißer Skoda Fabia an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Anschließend setzte der Unbekannte, der den Schaden vermutlich beim Ein-/ Ausparken verursacht hat, seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen ...

mehr