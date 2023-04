Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Einbruch in Warengeschäft

Uelsen (ots)

Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Robert-Bosch-Straße in Uelsen gewaltsam in ein dort gelegenes Warengeschäft ein. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter keine Beute erlangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943-9200-0 zu melden.

