Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 7. März kam es gegen 7:52 Uhr in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines grauen Fiat befuhr die "Rheiderlandstraße" in Fahrtrichtung Weener. Vor ihr befuhr der Fahrer eines Transporters samt Anhänger die "Rheiderlandstraße" in gleicher Richtung. Verkehrsbedingt musste der Transporter an einer Ampel mit Rotlicht halten. Die Fahrerin des Fiat bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Anschließend fuhr der Transporter weiter in Richtung Weener. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Der Fahrer des Transporters und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

