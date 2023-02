Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mülleimer in Brand geraten - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Gestern Abend gegen 20.55 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Waldstraße zu einem Brand. Dabei fing ein Mülleimer in einem abgeschlossenen Aluminium-Unterstand hinter einem Verbrauchermarkt Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude verhindern. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Wie es zum Brand kam, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

