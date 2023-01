POL-EL: Bad Bentheim - Stromkabel gestohlen

Lathen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag den Katalysator aus einem Toyota entwendet. Der Pkw war zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der "Große Straße" in Lathen abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

