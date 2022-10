POL-EL: Haren - In Pkw eingebrochen

Nordhorn (ots) - In der Nacht zu Mittwoch habe bislang unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus an der Hannoverstraße in Nordhorn einzubrechen Es blieb vermutlich aufgrund des anschlagenden Hundes der Bewohner beim Versuch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

