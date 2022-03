Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Zeugen gesucht

Niederlangen (ots)

Am 31. März gegen 10.00 Uhr kam es auf der Neusustrumer Straße von der Autobahn kommend in Richtung Niederlangen beinahe zu mehreren Unfällen. Laut Zeugenaussagen fuhr der Fahrer eines weißen VW Crafter in Schlangenlinien in Richtung Niederlangen. Dabei kam er mehrmals von der Fahrbahn ab und in den Gegenverkehr. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Der alkoholisierte Fahrer kam schließlich an der Kreuzung Hauptstraße Ecke Schulstraße zum Stehen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die womöglich durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 in Verbindung zu setzen.

