Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Schapen (ots)

Am 22. März gegen 20.34 Uhr kam es in Schapen in der Heckenstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter zerstörten zwei Lampen im Eingangsbereich eines Grundstückes. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

